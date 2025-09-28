Haberler

Giresun’da Hacı Abdullah Halife’yi Anma Etkinliği Gerçekleştirildi

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde, Yavuz Sultan Selim’in Trabzon Valiliği döneminde hocalığını yaptığı ifade edilen Hacı Abdullah Halife’yi anma etkinliği gerçekleştiriliyor. Etkinlik, Tuğlacık Mahallesi Kültür Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği ile Tekke Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği tarafından Tuğlacık Mahallesi’nde yapıldı.

KAYMAKAM VE MİLLETVEKİLİNDEN AÇIKLAMALAR

Tekke köyünde devam eden etkinlikte, konuşan Yağlıdere Kaymakam Vekili Ahmet Kavanoz, belde ve köy sakinlerinin anma programına olan ilgisini belirtti. Kavanoz, “Bu şekilde de güzel bir program icra edilmiş oldu” dedi. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise, “Tarihini ve kültürünü bilmeyen gelecek nesillere de örnek olamaz” dedi.

Tuğlacık Mahallesi Kültür Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Öztürk, Hacı Abdullah Halife’nin toplumsal birliğin, dayanışmanın ve ahlaki değerlerin sembolü olduğunu ifade etti. Programda, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu ve mehteran takımı gösteri sundu.

