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Giresun’da Heyelan Nedeniyle Yol Kapandı

HEYELAN OLDU, ULAŞIM KAPANDI

Giresun’da gerçekleşen heyelan sebebiyle Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu ulaşıma kapandı. Dereli ilçesinde, Pınarlar Göksu Travertenleri mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucunda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Yavuzkemal beldesi yolunu geçici olarak ulaşıma kapatıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından hemen ihbarda bulunulmasıyla birlikte bölgeye jandarma, Karayolları ve belediye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak heyelan nedeniyle kapanan yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekiplerinin heyelan temizleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

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