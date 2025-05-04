Giresun’da Heyelan: Yolu Ulaşıma Kapandı

HEYELAN NEDENİYLE YOL KAPANDI
Giresun’da gece saatlerinde meydana gelen heyelan, Yavuzkemal Beldesi’ne giden yolu ulaşıma kapattı. Edinilen bilgilere göre, heyelan olayının saat 02.00 civarında Giresun-Yavuzkemal yolunun Göksu Travertenleri bölgesinde gerçekleştiği bildiriliyor.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, 112 acil sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemleri büyük titizlikle alındı ve karayolları ekiplerinin heyelan alanındaki temizleme işlemlerinin ardından yolun yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.