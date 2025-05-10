Giresun’da İki Kız Kardeşi Öldürdü

CİNAYET OLAYSINA SEBEP OLAN TARTIŞMA

Giresun’da, görev yaptığı lisenin kantininde tartıştığı temizlik görevlisi Yonca Çavuş (30) ve onun kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin’i (26) tabancayla vurarak öldüren özel güvenlik görevlisi Abdullah Turan (53) tutuklandı. Olayın, Tarun’un “alacak” konusunu gündeme getirmesiyle başladığı aktarıldı. Gündüz saatlerinde Aksu Mahallesi’ndeki lisenin kantininde gerçekleşen bu trajik olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

TARTIŞMANIN CİDDİYETİ VE KAÇIŞ

Abdullah Turan, cezaevinden yeni tahliye olduktan sonra 696 sayılı KHK kapsamında okulda özel güvenlik personeli olarak görev yapıyordu. Bilinmeyen bir nedenle temizlik görevlisi Yonca Çavuş ve kardeşi Rana Çavuş Gökçin ile tartışmaya başlayan Turan, olayın kontrolden çıkması üzerine tabancayla ateş açarak kız kardeşleri vurdu. Ardından okuldan kaçtığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yonca Çavuş’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı durumda olan Rana Çavuş Gökçin ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay esnasında bir süre önce eşinden boşanan Yonca Çavuş’un, engelli bir çocuğu ile birlikte toplam iki çocuk annesi olduğu öğrenildi. Kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin’in ise yakın zamanda düzenlenecek düğün hazırlıkları yaptığı belirtildi. Kardeşler için Keşap ilçesinde düzenlenen cenaze namazına Giresun Valisi, milletvekilleri ve çok sayıda tanıdık katıldı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, aileye taziye dileklerinde bulundu. İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın kıldırdığı cenaze namazlarının ardından, kardeşler aile kabristanlığına defnedildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Abdullah Turan, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede “Kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Turan’ın ifadesinde, “Kız kardeşler ile aramda alacak meselesi vardı, tartışma bu nedenle ortaya çıktı” dediği öğrenildi. Olay sonrası okulda eğitim-öğretime ara verildi.