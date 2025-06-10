Giresun’da İnsan Kemikleri İnceleniyor

İNSAN KEMİKLERİNİN BULUNMASI

Giresun’un ormanlık bir alanında insan kemikleri bulundu ve bu kemikler, incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığına gönderildi. Merkeze bağlı Ergence köyünde devriye görevini yürüten jandarma ekipleri, ormanda kemiklere rastladı.

İLK İNCELEME VE GÖNDERİM

Olay yerinde gerçekleştirilen ilk değerlendirmelerde kemiklerin insana ait olduğu belirlendi. Kemikler, detaylı araştırma için Ankara’daki Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığına yönlendirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma Suç Araştırma dedektifleri, bu olayla ilgili bir soruşturma sürecini başlattı.