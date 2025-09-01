Giresun’da Kavga Sonucu Bir Ölü

OLAYIN GENELİ

Giresun’un Tirebolu ilçesinde bir restoranda yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralanıyor. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Trabzonspor-Samsunspor karşılaşması için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarları, Giresun Tirebolu’da bir lokantada mola verdi. İşletme sahibi ile taraftarlar arasında alkollü olmalarından dolayı bir tartışma meydana geldi.

TARTIŞMA VE KAVGA

Yaşanan tartışmanın ardından kargaşa büyüyerek kavga haline dönüştü. İş yeri sahibi E.T., bu sırada silahla ateş açtı. Olay sonucunda Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ile kardeşi R.Ç. yaralandı. Ağır yaralı olarak Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ümit Çapkın, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. R.Ç.’nin ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği bildiriliyor.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli E.T., geniş güvenlik önlemleri altında Tirebolu Adliyesi’ne getirildi. Adliye önünde toplanan kalabalık nedeniyle zanlı, arka kapıdan binaya alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.T., tutuklanarak Espiye Cezaevi’ne gönderildi. Şüphelinin mahkemede, “Ailemi ve çalışanlarımı korumak amacıyla ateş ettim” şeklinde bir ifade verdiği öğrenildi.