Giresun’da kaybolan çocuk aranıyor

GİRESUN’DA KAYBOLAN ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Giresun’da serinlemek için babasıyla denize giren ve kaybolan çocuk için arama faaliyetleri devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Çıtlakkale Mahallesi sahilinde denize giren Celal Derme ile oğlu Toprak Derme, bir süre sonra gözden kayboldu. Aile üyelerinin durumu fark etmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Hemen arama kurtarma ekipleri, AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık hizmetleri bölgeye yönlendirildi.

Bölgedeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan baba, olay yerine yapılan müdahalenin ardından Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak akıntıya kapılan çocuk için arama çalışmaları devam ediyor.

GİRESUN VALİSİ’NDEN AÇIKLAMALAR

Olay yerinde arama çalışmalarını takip eden Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yaşlarındaki bir çocuğun kayıp olarak arandığını belirtti. Baba Celal Derme’nin, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla denizden kurtarıldığını ifade eden Serdengeçti, “Şu an Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Rabb’im ona şifa versin. Durumu kritik” şeklinde konuştu. Arama çalışmalarına 35-36 personelin katıldığını aktaran Serdengeçti, “Şu anda denizde 5 dalgıcımız var. Hem Trabzon’dan hem Ordu’dan da takviye dalgıçlarımız geldi. Çocuğumuzu aramaya devam ediyoruz. Hayırlısını diliyorum” dedi.