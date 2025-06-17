Giresun’da Kaybolan Çocuk İçin Arama Devam Ediyor

DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞUN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Giresun’da serinlemek için denize giren bir çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Olay, Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde meydana geldi ve ailenin acı bekleyişi sürüyor. 10 yaşındaki Toprak Derme, babası Celal Derme ile birlikte denize girdiğinde rip akıntısına kapıldı. Baba, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarılırken, oğul Toprak dalgaların arasında kayboldu.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ GÖREVDE

Toprak Derme’nin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda arama kurtarma ekibi, bölgeye sevk edilirken, arama çalışmalarında ikinci gün, Sahil Güvenlik Helikopteri de yer aldı. Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada “26 dalgıç, 7 deniz aracı, 1 helikopter, 2 dron, 122 hava ve deniz unsurlarıyla titizlikle sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sahil boyunca yoğun şekilde devam ediyor” bilgisi verildi.