Haberler

Giresun’da Kaybolan Çocuk İçin Arama Devam Ediyor

DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞUN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Giresun’da serinlemek için denize giren bir çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Olay, Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde meydana geldi ve ailenin acı bekleyişi sürüyor. 10 yaşındaki Toprak Derme, babası Celal Derme ile birlikte denize girdiğinde rip akıntısına kapıldı. Baba, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarılırken, oğul Toprak dalgaların arasında kayboldu.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ GÖREVDE

Toprak Derme’nin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda arama kurtarma ekibi, bölgeye sevk edilirken, arama çalışmalarında ikinci gün, Sahil Güvenlik Helikopteri de yer aldı. Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada “26 dalgıç, 7 deniz aracı, 1 helikopter, 2 dron, 122 hava ve deniz unsurlarıyla titizlikle sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sahil boyunca yoğun şekilde devam ediyor” bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Bayrak Hediye Edildi

Edirne'nin emniyet müdürü, asayiş kontrolü sırasında dükkân sahiplerine Türk bayrağı hediye etti ve bayrağın özenle korunmasını talep etti.
Haberler

D.S. Basketbol Takımı, Yeşim’i Ziyaret Etti

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Bursa'daki Yeşim Spor Kulübü'nü ziyaret ederek 20. yıl anısına bir basketbol kitabı hediye etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.