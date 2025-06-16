Giresun’da Kaybolan Çocuk İçin Arama Sürüyor

GİRESUN’DA ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Giresun’da serinlemek için denize giren bir çocuk, babasıyla birlikte kayboldu. Alınan bilgilere göre, Celal Derme ve oğlu Toprak Derme, Çıtlakkale Mahallesi sahilinde denizde bir süre kaldıktan sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar durumun farkına vardığında hemen ihbarda bulundu ve olay yerine AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan baba, olay yerinde müdahale edildikten sonra Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak akıntıya kapılan Toprak Derme için arama çalışmaları devam ediyor. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, gazetecilere yaptığı açıklamada, “10 yaşlarında bir çocuğun kayıp olarak arandığını” belirtti. Babanın denizden çıkarılmasında vatandaşların ve ekiplerin desteği olduğunu ifade eden Serdengeçti, “Şu an Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Rabb’im ona şifa versin, durumu kritik.” şeklinde konuştu.

DALGIÇLAR SAHADA

Serdengeçti, arama çalışmalarına 35-36 personelin katıldığını aktararak, denizde şu an itibarıyla 5 dalgıcın görevde olduğunu kaydetti. Ayrıca Trabzon ve Ordu’dan da ek takviye dalgıçların bölgeye geldiğini ifade eden Vali, “Çocuğumuzu aramaya devam ediyoruz. Hayırlısını diliyorum.” dedi.