Giresun’da Kaza, 1 Ölü, 1 Yaralı

Trafik Kazası Yağlıdere’de Meydana Geldi

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde gerçekleşen trafik kazası sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, Akköy köyünde Mehmet Çağlar’ın (72) kullandığı 34 FNT 19 plakalı otomobil, köy yolunda kontrolden çıkarak yol dışına savruldu.

Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

Mehmet Çağlar, olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Bahattin Ç. hafif yaralanarak, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adli Tahkikat Başlatıldı

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, jandarma olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililer, özellikle köy yollarında sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.