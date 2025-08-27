Giresun’da Kaza, 3 Kişi Öldü

KAZA DETAYLARI

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, bir otomobilin uçuruma düşmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, ilçenin Geyikçi Yaylası’nda, Mustafa Bayram’ın kullandığı yabancı plakalı otomobilin uçuruma devrilmesiyle meydana geldi.

KAZA YERİNE MÜDAHALE

Kaza haberinin alınmasının ardından jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Ekipler, otomobilin bulunduğu alana ulaşarak sürücü Mustafa Bayram ile eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada yaralanan Murat Bayram ise Yağlıdere Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin ABD’de yaşadığı ve tatil için bir süre önce memleketlerine geldikleri öğrenildi. Bu acı olay, aile yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu.