Giresun’da Kaza, Üç Ölüm, Bir Yaralı

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde, yayladan dönüş yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada Mustafa Bayram ile eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı. Kaza, saat 22.30 sularında Geyikçi Yaylası’nda gerçekleşti.

ETKİLİ SİS NEDENİYLE KAZA OLDU

Yayladan dönen Mustafa Bayram’ın kullandığı yabancı plakalı otomobilin, etkili sis nedeniyle virajı alamayarak uçuruma düştüğü iddia ediliyor. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Taklalar atarak yuvarlanan aracın bulunduğu alana ulaşan ekipler, sürücü ve ailesinin hayatını kaybettiğini, Murat Bayram’ın ise yaralandığını belirledi.

YARALI HACİM TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Murat Bayram’ı Yağlıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Sağlık durumuyla ilgili bilgiler paylaşılamadı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Bayram ailesinin, bir süre önce tatil amaçlı memleketleri Giresun’a geldikleri öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.