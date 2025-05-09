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Giresun’da Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Giresun’un Aksu Mahallesi’nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen trajik olayda, okulun güvenlik görevlisi A.T. (53), henüz belirlenemeyen bir sebeple okulda hizmetli kadrosunda çalışan Rana Çavuş Gökçin ve onun kardeşi Yonca Çavuş’u silahla vurdu. Olayda Yonca Çavuş, hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Rana Çavuş Gökçin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

Olayın ardından okula çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki kadına hemen müdahale gerçekleştirildi. Ancak, Yonca Çavuş olay yerinde yaşamını yitirirken, evli olan kardeşi Rana Çavuş Gökçin hastaneye götürülerek ameliyata alındı. Ne yazık ki, Gökçin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay gerçekleştiği sırada kaçan A.T., daha sonra yakalanarak gözaltına alındı. A.T.’nin, cezaevinden tahliye olduktan sonra topluma kazandırılmak amacıyla okulda işe alındığı öğrenildi. Bu durum, olayın arka planında yatan faktörler hakkında daha fazla soru işaretine yol açtı.

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