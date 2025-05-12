Giresun’da Mezar Taşları Temizlendi

GÖRELE’DE MEZAR TAŞLARINA BAKIM ÇALIŞMASI

Giresun’un Görele ilçesinde “Ekibini Kur, İyilikle Değiştir, İyilikle Dönüştür” projesi çerçevesinde mezar taşlarında bakım çalışması yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri mezar taşlarını temizliyor.

MEZARLAR KÜLTÜRÜMÜZÜN TAŞIYICISI

Görele Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Soner Köse, yaptığı açıklamada mezarların medeniyetin, kültürün ve hafızanın taşıyıcısı olduğunu ifade ediyor. Köse, ahde vefanın gelecek nesillere bırakılacak en güzel örneklerden biri olduğunu vurgulayarak, “Gençlerimizin bu hassasiyeti, milletimizin köklerine olan bağlılığını, ecdadına duyduğu saygıyı ve toplumsal sorumluluk bilincini en güzel şekilde yansıtmaktadır.” diyor.