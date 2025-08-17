Giresun’da Motosiklet Devrildi, Ölüme Sebep

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Giresun’da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Özgan, hayatını kaybetti. Kaza, Şebinkarahisar-Giresun kara yolunun Tamzara Mahallesi’nde gerçekleşti. Özgan’ın kullandığı 25 AG 466 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

Olayın duyulmasının ardından, hemen bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İbrahim Özgan, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne teslim edildi, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.