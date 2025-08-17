Haberler

Giresun’da Motosiklet Devrildi, Ölüme Sebep

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Giresun’da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Özgan, hayatını kaybetti. Kaza, Şebinkarahisar-Giresun kara yolunun Tamzara Mahallesi’nde gerçekleşti. Özgan’ın kullandığı 25 AG 466 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

Olayın duyulmasının ardından, hemen bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İbrahim Özgan, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne teslim edildi, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Maltepe’de Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

Maltepe'de düzenlenen tatbikatta, 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde gönüllü arama kurtarma ekipleri, 300 bin kişinin tehlikede olduğunu açıkladı ve kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.
Haberler

Çanakkale’de Orman Yangını Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde süren orman yangını ikinci gününde 7 köyün tahliyesine neden oldu. Havadan alınan görüntüler yangının genişlemesine dikkat çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.