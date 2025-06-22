Giresun’da Motosiklet Kazası Gerçekleşti

TRAFAK KAZASI KORKUTTU

Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve olayın detayları gün yüzüne çıktı.

KAZA VE AĞIR YARALANMA

Alınan bilgiye göre, Giresun’un Görele ilçesi şehir içi yolunda yaşanan kazada, kavşaktan dönüş yapmak isteyen 28 YF 531 plakalı kamyonete çarpan motosiklet, kamyonun altına girdi. Bu kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Ahmet Menteşe ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Menteşe’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Menteşe, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ayrıntıları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.