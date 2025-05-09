Giresun’da Okulda Silahlı Olay!

İKİ KIZ KARDEŞ İLE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ARASINDAKİ KORKUNÇ OLAY

Giresun’un Aksu Mahallesi’nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi’nde bugün sabah saatlerinde, iki kız kardeşi silahla vurarak hayatına son veren okulun güvenlik görevlisi A.T. (53) hakkında dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Şahıs, daha önce silahla yaralama ve tehdit suçlarından toplamda üç kez cezaevine girmiş.

Olayın Detayları ve İlk Müdahale

Alınan bilgilere göre, A.T. bilinmeyen bir nedenle okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin ve ablası Yonca Çavuş’u silahla vurdu. Olay sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan iki kadına ilk müdahale yapıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Yonca Çavuş olay yerinde yaşamını yitirirken, evli olan kardeşi Rana Çavuş Gökçin hastaneye kaldırıldı. Gökçin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahsın Geçmişi ve Yakalanması

Olaydan sonra kaçan A.T., yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın daha önceki cezaevinden tahliyesinin ardından, eski hükümlü olarak topluma kazandırılmak amacıyla okuldaki güvenlik kadrosuna alındığı ortaya çıktı. A.T.’nin Giresun Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu devam ediyor.