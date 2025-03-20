Giresun’da Okullar Tatil Mi? 21 Mart

YAĞIŞLAR SONRASI EĞİTİM DURUMU MERAK EDİLİYOR

Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Giresun’da okulların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ordu Valiliği, ildeki iç kesimlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilçenin tamamında, 8 ilçede ise kısmi olarak eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Giresun için tatil durumu 21 Mart Cuma günü ile ilgili olarak henüz belirlenmedi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın saatte 50-70 km arasında eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise rüzgarın hızı 90 km/saat gibi değerlere ulaşacak. İç kesimlerde ve Doğu Karadeniz’de, Pazartesi akşam saatlerinden sonra rüzgarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve soba gibi karbon kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmasını gerektiriyor.

KAR YAĞIŞI VE ZİRAİ DON ENDİŞESİ

21 Mart 2025 Cuma günü Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde beklenen yağışların 700 metre ve üzeri rakımlı bölgelerde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm kar örtüsü) şeklinde olması öngörülüyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara, buzlanmaya ve don olaylarına yol açabileceği gibi, tipi şeklinde kar yağışı ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi de oluşturabiliyor. Ayrıca, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Türkiye’nin Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart 2025 Cuma gecesinden itibaren bu durumun etkili olacağı düşünülüyor.

TEDBİR ALMAK GEREKEN BİR DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerinin dikkatlice takip edilmesi önem taşıyor. Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, 20 Mart 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de rüzgarın güney yönlerden eseceği, İç Anadolu ve Toroslar’da ise yükseklerden kuvvetli fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalara neden olabilecek bu hava şartlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.