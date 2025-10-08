Giresun’da Otomobil-Minibüs Çarpışmasında 1 Ölü 1 Yaralı

KAZA SONUCUNDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Giresun’un Bulancak ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Olay, Karadeniz Sahil Yolu’nun Burunucu mevkisinde meydana geldi. Halil E. (80) kontrolündeki 28 EN 343 plakalı otomobil, Eyüp K. (43) tarafından sürülen 28 NE 800 plakalı minibüsle çarpıştı.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durum hakkında ihbarda bulunuldu ve olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Halil E. ve eşi Aysel E. (75), kullanılan sıkışmış durumdan kurtarıldı. Aysel E., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Halil E.’nin tedavisi ise devam ediyor.

