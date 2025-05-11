Giresun’da Sağlık Çalışanları Etkinliği Yapıldı

GİRESUN’DA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Giresun’da sağlık çalışanlarına özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Sağlık Sen Giresun Şubesi tarafından Anneler ve Hemşireler Günü ile Ebeler Haftası dolayısıyla bir restoranda program hazırlandı. Şube Başkanı Ogün Elifoğlu, geleneksel hale getirdikleri bu programda üç özel günü kutlamanın verdikleri mutluluğu ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

Oğul Elifoğlu, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini, sosyal ve maddi kazanımlar için çaba sarf ettiklerini belirtti. Etkinliğe katılan tüm misafirlere teşekkür eden Elifoğlu, sağlık çalışanlarının değerinin her geçen gün daha fazla anlaşıldığını vurguladı.