Giresun’da Samuray Arıları Salınmaya Başladı

FINDIK TARIMINI KORUMAK İÇİN SAMURAY ARILARI DOĞAYA SALINDI

Giresun’da fındık tarımını tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele edilmesi amacıyla üretimi yapılan samuray arıları doğaya salınmaya başladı. Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi’nde fındık veriminde ciddi düşüşe sebep olan istilacı kokarca böceğine karşı mekanik, kimyasal ve biyolojik mücadele yöntemleri uygulanıyor. Kısa ve orta vadede mekanik ve kimyasal mücadele çalışmaları devam ederken, uzun vadede etkili sonuçlar almak hedefiyle biyolojik mücadele faaliyete geçiriliyor.

SAMURAY ARILARININ ROLÜ

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından üretilerek doğaya bırakılan samuray arıları, kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek popülasyonunu kontrol etmeyi amaçlıyor. Giresun’un Keşap ilçesindeki Düzköy’de düzenlenen etkinliğe katılan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Fındık Araştırma Enstitüsü organizasyonunda samuray arılarını fındık bahçelerine bıraktı. Vali Serdengeçti, “Mekanik ve kimyasal mücadele kısa ve orta vadeli bir çözüm sunuyor. Uzun vadede ise biyolojik mücadele devreye giriyor. Doğa bir denge üzerine kuruludur. Her zehrin bir panzehri vardır. Kokarca da istilacı bir tür. Bu türün panzehri samuray arısı salınımıdır. Bu küçük arı, kokarcadan beslenerek kendi yumurtasını yerleştiriyor ve böylece kokarcanın çoğalmasını engelliyor. Biyolojik mücadelenin organik olmasından dolayı son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

MÜCADELEDEKİ HEDEFLER VE GELECEK PLANLARI

Giresun’da boş alanlar, metruk mekanlar ve samanlıkların ilaçlandığını da belirten Vali Serdengeçti, “Bu seneyi atlatabilirsek ve çalışmalar istenilen şekilde ilerlerse, çiftçilerimizin alın teri olan fındığı korumak için çaba göstereceğiz. Kokarcanın sebze ve meyve gibi tüm tarım ürünlerini hedef alabiliyor olması önemli bir sorundur. Fındık, Karadeniz’in stratejik bir ürünüdür ve tarım ile ihracat açısından son derecede önemlidir. Kokarcanın bertaraf edilmesini hep birlikte sağlayacağız. 90 bin samuray arısının salınımını gerçekleştireceğiz. Fındık üretim potansiyeli olan tüm ilçelerde samuray arısı salınımı yapılacak” diye belirtti. 2025 yılı içerisinde Giresun genelinde toplamda 90 bin samuray arısı doğaya salınmış olacak. Ayrıca, samuray arısı salımı Giresun’un yanı sıra Trabzon, Artvin, Rize ve Gümüşhane gibi kahverengi kokarcanın yoğun olduğu diğer illerde de gerçekleştirilecek. Etkinliğe Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Keşap Kaymakamı Selin Sarı, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen, ziraat odası başkanları, muhtarlar ve fındık üreticileri katıldı.