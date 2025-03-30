Giresun’da Silahlı Bayram Kutlaması Gözaltısı

GÖZALTINA ALINANLAR

Giresun’da bayram kutlamaları sırasında havaya ateş eden kişiler gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, silahla kutlama yapan ve bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşan kişileri tespit ederek gerekli işlemleri başlattı.

YETKİLİ AÇIKLAMASI

Giresun Valiliği, bayram kutlamaları esnasında silah kullanımına yönelik yapılan tüm uyarılara rağmen meskun mahalde ateş açan şahıslar hakkında yasal süreçlerin başlatıldığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Uyarılara rağmen silahla havaya ateş ederek bayram kutlaması yapan ve bunu sosyal medyada paylaşan şahıslar jandarma ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Kamu düzenini bozan bu tür eylemlere asla göz yumulmayacak, kanunları ihlal edenler hakkında gerekli işlemler eksiksiz olarak uygulanacaktır. Havaya ateş açmak eğlence değil, insan hayatını tehlikeye atan bir suçtur” denildi.

DİKKAT ÇEKEN RİSKLER

Yetkililer, bayram ve özel günlerde artan silah kullanımının ciddi tehlikeler doğurduğunu belirterek, vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti. Ayrıca benzer olayların önlenmesi amacıyla emniyet güçlerinin denetimlerinin artırılacağı ve ihbarların titizlikle değerlendirileceği ifade edildi.