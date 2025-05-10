Giresun’da Tartışma Sonucu İki Ölüm

GİRESUN’DA TRAJEDİK OLAY

Giresun’da, görev yaptığı lisenin kantininde tartıştığı temizlik görevlisi Yonca Çavuş (30) ile kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin’i (26) tabancayla vurarak öldüren özel güvenlik görevlisi Abdullah Turan (53), tutuklandı. Turan, tartışmanın ‘alacak’ nedeniyle başladığını ifade etti. Olay, Aksu Mahallesi’ndeki lisenin kantininde meydana geldi.

TARTIŞMA VE SONRASI

Cezaevinden kısa bir süre önce tahliye olan Abdullah Turan, 696 sayılı KHK gereği lisede özel güvenlik personeli olarak görev alıyordu. Bilinmeyen bir nedenle, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Çavuş ve kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin ile bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, Abdullah Turan kız kardeşlere tabancayla ateş açtıktan sonra okuldan kaçtı. Olay anında, kız kardeşler yere yığılırken, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde Yonca Çavuş’un olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralanan Rana Çavuş Gökçin’in ise ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ameliyata alınan Gökçin, maalesef kurtarılamadı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI VE CENAZE

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yonca Çavuş’un daha önce eşinden boşandığı ve 1’i engelli olmak üzere 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin’in ise resmi nikahlı eşi astsubay Yusuf Gökçin ile 1 ay içinde yapılacak düğünleri için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Kız kardeşler, Keşap ilçesinde düzenlenen cenaze namazıyla defnedildi. Cenazeye, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Astsubay Yusuf Gökçin ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Serdengeçti, aile üyelerine başsağlığı diledi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayet şüphelisi Abdullah Turan, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Turan’ın ifadesinde, kız kardeşlerle arasında bir ‘alacak’ meselesi olduğunu ve tartışmanın bu sebeple başladığını söylediği öğrenildi.