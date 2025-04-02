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Giresun’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

TRAFAİK KAZASI SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Giresun’un Güce ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, Güce ilçesi Tekkeköy köyünde, Hayrettin Kaş idaresindeki 61 RA 947 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devriliyor.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta bulunan Necati Topan olay yerinde hayatını kaybediyor. Sürücü Hayrettin Kaş ve diğer yolcu Soner Sezer yaralanıyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk ediliyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

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