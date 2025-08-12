Giresun’da Trafik Kazası, Bir Ölü

TRAFFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ

Giresun’un Espiye ilçesinde akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Olayda 47 yaşındaki Ahmet Güner hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, saat 18.45 civarında Adabük Mahallesi’nde, Karadeniz Sahil Yolunda, 28 ACF 122 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilin sürücüsü Ahmet Güner, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ YAN YATTI VE ALEV ALDI

Refüje çarpıp yan yatan araç aniden alev aldı. Olay yerinde hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen Ahmet Güner’in hayatını kurtarmak mümkün olmadı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.