Giresun’da Uçuruma Düşen Araç

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Giresun’da, sabah saatlerinde Eğribel Tüneli çıkışında bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada, 46 yaşındaki Bahadır Bayoğlu hayatını kaybetti, 40 yaşındaki sürücü Soner Çatal ise yaralar aldı.

KAZANIN DETAYLARI

Soner Çatal’ın hakimiyetini kaybettiği 34 VV 4210 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik bir uçuruma düştü. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi ve kaza yerine sağlık ile jandarma ekipleri gönderildi. Yapılan kontrollerde, Bahadır Bayoğlu’nun yaşamını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan sürücü Soner Çatal ambulansa alınarak Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.