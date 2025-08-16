Haberler

Giresun’da Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Giresun’da uyuşturucu ticaretiyle ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

YAKALAMA OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 249,38 gram sentetik uyuşturucu ile 7,8 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, hassas terazi ve 5 bin 400 lira ele geçirildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltında bulunan şüpheli Ş.B, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.B, nöbetçi hakimlik tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu nedeniyle tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Rus Lider, Görüşmeyi Faydalı Buldu

Vladimir Putin, Donald Trump ile görüşmesinin ardından kurmaylarıyla bir araya geldi ve toplantıda Ukrayna krizinin adil çözümünü öncelikli konu olarak ele aldı.
Haberler

Erzincan’da Festival Etkinlikleri Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli festival, 17 ilden 100 sanatçının katılımıyla el sanatları, müzikli söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.