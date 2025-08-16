Giresun’da Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Giresun’da uyuşturucu ticaretiyle ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

YAKALAMA OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 249,38 gram sentetik uyuşturucu ile 7,8 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, hassas terazi ve 5 bin 400 lira ele geçirildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltında bulunan şüpheli Ş.B, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.B, nöbetçi hakimlik tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu nedeniyle tutuklandı.