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Giresun’da Yaralı Dağ Keçisini Ayıdan Kurtardı

DAĞ KEÇİSİ KURTULDU

Giresun’un Çamoluk ilçesinde, yol kenarında yaralı bir dağ keçisi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından ayı saldırısından kurtarıldı. Olay, vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Karayakup köyü civarında kayalıklardan düşüp yaralanan yaban keçisi, yol kenarında hareketsiz yatarken, bir boz ayının onu avlamaya çalıştığı görüldü.

AİYIYA MÜDAHALE

Olayı fark eden yoldan geçen vatandaşlar, araçlarından bağırarak ve korna çalarak ayıyı bölgeden uzaklaştırmaya kıştı. Cep telefonuyla kaydedilen anlarda, boz ayının bağlı ses ve korna gürültüleri karşısında birkaç kez kayalıklara tırmandığı ancak sonunda yeniden aşağı inerek yaralı hayvana yönelmeye çalıştığı görüldü.

DAĞ KEÇİSİ KAÇARKEN

Boz ayı, uzun bir süre keçiyi bırakmak istemese de vatandaşların cesur müdahaleleri sonucu pes etti ve kayboldu. Yaşanan bu hareketli anların ardından yaralı yaban keçisi, şansı değerlendirerek kaçmayı başardı.

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