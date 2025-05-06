Giresun’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu Yapıldı

GİRESUN’DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU
Giresun’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonuyla toplamda 22 kişi gözaltına alındı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu ön görülen şüphelilere yönelik olarak jandarma ekipleri harekete geçti.
22 KİŞİ GÖZALTINDA
Gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen adreslerde haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarma birimleriyle devam eden işlemlerinin sürdüğü bildirildi.