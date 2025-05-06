Haberler

Giresun’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu Yapıldı

GİRESUN’DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Giresun’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonuyla toplamda 22 kişi gözaltına alındı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu ön görülen şüphelilere yönelik olarak jandarma ekipleri harekete geçti.

22 KİŞİ GÖZALTINDA

Gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen adreslerde haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarma birimleriyle devam eden işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Yavru Ayı Koruma Altında Alındı

Karabük'teki orman işçileri, buldukları yavru ayıyı koruma ekiplerine teslim etti. Ayının sağlık kontrolleri yapılacak ve yaban hayatı merkezine yönlendirilecek.
Haberler

Mersin’de Siyah İnci Hasadı Başladı

Erdemli'de turfanda kara üzüm hasadı başladı. Kilogramı 250 liradan satılan üzümler, Türkiye'nin çeşitli illerine dağıtılacak. Mikro iklimin ürün kalitesine katkısı vurgulanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.