Giresun’da Yöresel Kıyafetler Sergilendi

PEŞTAMAL VE KEŞAN BEZİ KULLANILAN KIYAFETLER SERGILANDI

Giresun’un Espiye ilçesinde yöresel peştamal ve keşan bezi kullanılarak hazırlanan kıyafetler sergilendi. Yöresel Peştamal ve Keşan Değerlendirme projesi çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından dikilen kıyafetler, yıl sonu sergisinde davetlilerin beğenisine sunuldu.

KÜLTÜREL DEĞERLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Usta öğretici Lütfiye Cüce, bölgedeki kına geceleri ve düğünlerde genellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu yörelerinin motiflerini taşıyan kaftanların tercih edildiğini belirtti. Giresun’un kültürel değerleri arasında yer alan peştamal ve keşan bezinin unutturulmaması ve ön plana çıkarılması gerektiğini vurgulayan Cüce, “Anneannelerimiz, babaannelerimiz yokluk içinde, gaz lambaları altında ilmek ilmek dokuyup, güzel motifli kumaşlar ortaya koymuşlar. Her bir motif o kadar güzel anlamlar taşıyor ki şiir yazılabilir. Kimi motif de ayrılık, kimi motife sevgi. Biz bunları gençlere ulaştırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Gençlerin bu kumaşlardan dikilen abiye ve kaftanları giymeleri için çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi.