Giresun’da Zehirlenme Belirtileri Gösterildi

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ GÖSTEREN VATANDAŞLARA MÜDAHALE

Giresun’da bir alışveriş merkezinde ilaçlama sonrası zehirlenme belirtileri gösteren 6 kişiye müdahale yapıldığı bildiriliyor. Valilik, Çıtlakkale Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinde zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine sağlık, polis ve AFAD ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiğini aktarıyor. İlk incelemelerde, alışveriş merkezinde ilaçlama işleminin gerçekleştirildiği tespit ediliyor.

İLK MÜDAHALELER VE HASTANEYE GİTME DURUMU

Açıklamaya göre, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılan 4 vatandaş, genel sağlık durumlarının iyi olması sebebiyle hastaneye gitmeyi tercih etmemiş. Olaydan sonra kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvuran 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı vurgulanıyor.

ÇEVRESEL DEĞERLERDE OLUMSUZLUK TEPİT EDİLMEDİ

AFAD İl Müdürlüğü’ne bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ekipler, olay sonrası yaptıkları teknik ölçüm ve analizlerde çevresel değerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit etmediklerini bildiriyor. Mevcut durum, ilgili tüm kurumlarla değerlendirilmeye devam ediliyor. Ayrıca, açıklamada adli soruşturma sürecinin de eş zamanlı olarak başlatıldığı ve titizlikle sürdürüldüğü ifade ediliyor.