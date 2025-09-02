Giresun’daki Kavga Detayları Ortaya Çıktı

SALDIRI VE İFADELER

Samsunspor’un geçtiğimiz pazar günü Trabzon’da gerçekleştirdiği maçı izlemek üzere yola çıkan taraftar grubunun Giresun’un Tirebolu ilçesinde uğradığı silahlı kavga olayının detayları netleşiyor. Olay sonrası lokanta önüne gelen ilçe sakinleri, “Emrah Usta yalnız değildir” ifadeleriyle pankart açarak dayanışma gösterdi. Lokanta sahibi Emrah Tok, tutuklandığı mahkemede Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği ifadesinde kendisi ve ailesinin saldırıya uğradığını belirtti. Savunma amacıyla silah kullandığını anlatan Tok, kendisine 4-5 kişinin darp etmeye devam etmesi üzerine üç el ateş ettiğini ifade etti.

OLAY ANLARI VE GÜVENLİK

Emrah Tok, ifadesinde, “Emrah Usta Et Mangal isimli iş yerimin önünde bir minibüs durdu. Minibüsten bir şahıs inerek içeri girdi ve köfte siparişi verdi. O sırada diğer kişiler de içeri girip masalara oturdular. Gürültü yapmamaları için kibarca uyarıda bulundum. Ancak grup liderinin ‘Beyler biraz sessiz olalım’ demesiyle birlikte herkes aynı anda daha fazla gürültü yapmaya başladı” diye konuştu. Sakinleşmeyince polisi aramak istediklerinde saldırıya uğradıklarını aktaran Tok, “Kızım polisi ara dediğimde grup hep birlikte üzerimize saldırdı” dedi.

SALDIRILAR VE SONUÇLARI

Tok, saldırı sırasında kendisinin yanı sıra çalışanlarının da darp edildiğini, iş yerinin önünde bulunan kalabalığın dağılmaması üzerine ruhsatlı silahını kullanmak zorunda kaldığını anlattı. “Silahın ilk patlamasında fişek kalorifer peteğine isabet etti. Kalabalık dağılmadı ve 4-5 kişi beni darp etmeye devam etti. Sonrasında iki kişinin yere düştüğünü gördüm” şeklinde bilgiler veren Tok, yaşananlar sonunda yaralıya müdahale ettiklerini de belirtti. “Kalabalık, camlarımı taşlamaya devam ediyordu” diye ekledi.

PIŞMANLIK VE TALEPLER

Tok, “Amacım öldürmek değil, kendimizi savunmaktı” diyerek, kendisini savunmak için silahını kullandığını vurguladı. “Bu olaydan dolayı üzgünüm, keşke yaşanmasaydı” diyen Tok, kendisine zarar veren kişilerden şikayetçi olduğunu ifade etti ve savcılıktan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmayı talep etti. Mahkeme, Emrah Tok’u “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklama kararı aldı.

Olayı anlatan çalışmalardan Emine Karakaya, “İki kişi ekmek arası köfte siparişi verdi. Sipariş çoğalınca mutfağa girdim. Diğer taraftarlar içeri girip gürültü yapmaya başladı. Emrah abi onları uyarınca saldırmaya başladılar” dedi. Kalabalığın, ellerine geçen masa ve sandalyelerle saldırdığını ve yaşanan olay sırasında silahın patladığını da ekledi.

Giresun’da yaşanan bu olay, bölge halkı arasında büyük yankı uyandırdı.