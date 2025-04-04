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Giresun’daki Silahlı Kavga İle İlgili Tutuklama

GİRESUN’DA SİLAHLI KAVGA OLDU

Giresun’da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Olay, dün Çaykara Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. ile Şevki Özdemir ve F.D. arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma hızla silahlı kavgaya dönüştü. M.Ç. tabancayla ateş açınca, Şevki Özdemir ve F.D. yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar hastaneye götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Şevki Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma neticesinde M.Ç., F.D., O.A. ve A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli, mahkemede ifade verdikten sonra tutuklandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor. Giresun’daki bu trajik olay, yerel halk arasında endişe yaratırken, güvenlik güçleri olayla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor.

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