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Giresun’dan Öğrenciler Tarihi Yerleri Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLER TARİHİ YERLERİ ZİYARET ETTİ

Giresun’un Dereli ilçesinde yer alan ortaokul öğrencileri, İstanbul, Ankara ve Çanakkale’deki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Yavuzkemal Beldesi Şehit Emrah Eker İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, belde belediyesi tarafından düzenlenen dört günlük gezi programı çerçevesinde İstanbul’da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultan Ahmet Camisi ve bazı müzeleri; Çanakkale’de ise Şehitlik Abidesi ile Ankara’da Anıtkabir ve Gazi Meclisi’ni gezdi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Belde Belediye Başkanı Adem Önal, düzenledikleri gezi programına dair yaptığı açıklamada, “ilk kez öğrencilere yönelik gezi programı düzenlediklerini” belirtti. Önal, öğrencilerin tarih ve kültürel mekanları ilk kez görme fırsatına sahip olduğunu vurgulayarak, “Geleceğimizin mimarı gençlerimiz için bir ilk olan ziyaretlerimiz, gençlerimize milli ve manevi değerlerimiz konusunda pek çok farkındalık kazandırdı. Belediyemiz öncülüğünde düzenlenen gezimizin gerçekleşmesinde destek olan hayırsever halkımıza ve ilgililere teşekkür ediyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.

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