Giresun, Islık Dili Etkinliği Düzenliyor

GİRESUN’DA ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK YAPILACAK

Giresun, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde bulunan ıslık dilini korumak ve yaşatmak amacıyla duyarlı bir etkinlik hazırlıyor. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilecek olan “Islık Dili Koruma Eylem Planı Revizyonu Çalıştayı”, 19 Haziran 2025’te Giresun’da düzenlenecek. Doğu Karadeniz’in zorlu coğrafyasından doğmuş olan ve parmak, dil, diş, dudak ile yanakların kullanımıyla iletişim sağlayan ıslık dili, Giresun, Ordu ve Gümüşhane’de yaklaşık 10 bin kişi tarafından konuşuluyor veya anlaşılıyor.

ÇALIŞTAYIN HEDEFLERİ VE KATILIMCILAR

Çalıştayda, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde ıslık dilinin korunmasına yönelik eylem planı gözden geçirilecek ve bunun için yeni öneriler tartışılacak. Ayrıca, çalışma uluslararası bir boyut kazanacak; İspanya’dan Kanarya Adaları’nda kullanılan “La Gomera Adası Islık Dili (Silbo Gomero)” uygulayıcıları da etkinliğe katılacak. UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ndeki Silbo Gomero’nun miras taşıyıcıları, 17-19 Haziran 2025 tarihlerinde Giresun’da yer alacak.

KÜLTÜREL BİR SEREMONİ GERÇEKLEŞECEK

Silbo Gomero Derneği’nden iki temsilci, Giresun’un Kuşköy’ünde Türk miras taşıyıcılarıyla bir araya gelecek. Ayrıca, Karadeniz’in engebeli arazisinde, iki karşı tepeden ıslık diliyle iletişim kurularak kültürel bir seremoni gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, hem yerel hem de uluslararası düzeyde kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak.