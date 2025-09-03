Haberler

Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay Ziyaret Etti

ZİYARETİN DETAYLARI

Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vali Mehmet Fatih Serdengeçti’yi ziyaret etti. Müftülükten gelen bilgilere göre, Vali Serdengeçti ziyareti için teşekkürlerini iletti ve Mevlid-i Nebi Haftası’nı kutladı.

Kılıçbay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası’nın temasının “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” olarak belirlendiğini ifade etti. Bu hafta içinde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Vali Serdengeçti’ye bilgi verdi.

Kamışlı Hayatını Kaybetti, Taziyeleri Kabul Edildi

94 yaşındaki Fethi Kamışlı, Adana'da gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İş dünyasında önemli katkılarda bulunan Kamışlı'nın ölümü üzüntüyle karşılandı.
Oğuz Kürşat Onay Çocukları Kurtardı

Erzincan'da el frenini çekmeyi unutan bir sürücü, oyun oynayan çocuklara yaklaşan hafif ticari aracı okul müdürü durdurdu. Çocuklar böylece büyük bir tehlikeden kurtuldu.

