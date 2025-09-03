Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay Ziyaret Etti

ZİYARETİN DETAYLARI

Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vali Mehmet Fatih Serdengeçti’yi ziyaret etti. Müftülükten gelen bilgilere göre, Vali Serdengeçti ziyareti için teşekkürlerini iletti ve Mevlid-i Nebi Haftası’nı kutladı.

Kılıçbay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası’nın temasının “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” olarak belirlendiğini ifade etti. Bu hafta içinde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Vali Serdengeçti’ye bilgi verdi.