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Giresun’un Dereli İlçesindeki Kara Yolu Açıldı

HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOL AÇILDI

Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan heyelan sonucunda kapanan Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu tekrar ulaşıma açıldı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Pınarlar-Yavuzkemal kara yolunda Göksu travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde bir heyelan gerçekleşti. Bu olay nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, Pınarlar-Yavuzkemal kara yolunda sabah gerçekleşen heyelan sonrası başlatılan temizlik çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin yolda biriken taş ve toprağı temizlemesinin ardından bölgede ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

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