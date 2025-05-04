Giresun’un Dereli İlçesindeki Kara Yolu Açıldı

HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOL AÇILDI

Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan heyelan sonucunda kapanan Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu tekrar ulaşıma açıldı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Pınarlar-Yavuzkemal kara yolunda Göksu travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde bir heyelan gerçekleşti. Bu olay nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, Pınarlar-Yavuzkemal kara yolunda sabah gerçekleşen heyelan sonrası başlatılan temizlik çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin yolda biriken taş ve toprağı temizlemesinin ardından bölgede ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.