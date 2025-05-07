Haberler

Giresun’un Kızıltaş Köyü Yangınında Biri Öldü

YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Kızıltaş köyü Yukarı mahallede sabah saatlerinde gerçekleşen yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Yangının, 76 yaşındaki Mustafa Uslu’ya ait evin mutfağında bulunan sobadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

ZEHİRLENME NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Evin mutfağındaki yangın kısa bir süre içinde büyüdü. Evde yalnız yaşayan ve Parkinson hastası olduğu bilinen Uslu, çıkan duman nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü, jandarma ve sağlık ekipleri de bölgeye gönderildi. Yangının çıkış sebebine dair incelemeler sürerken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Taziye Töreni Gerçekleşti, Sırrı Süreyya Önder Unutulmayacak

TBMM, kalp rahatsızlığından vefat eden Sırrı Süreyya Önder için anma töreni gerçekleştirdi. Siyasi liderler, onun barışa verdiği önemi hatırlatarak saygı duruşunda bulundu.
Haberler

Türkiye’de Moda Sektöründe Yenilikçi İş Birliği

Türkiye'de moda sahnesine yeni bir bakış açısı getiren Özkan Karakuşoğlu ve Faruk Karataş, hem kadın hem erkek koleksiyonlarına estetik bir uyum içinde imza atıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.