Giresun’un Kızıltaş Köyü Yangınında Biri Öldü

YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Kızıltaş köyü Yukarı mahallede sabah saatlerinde gerçekleşen yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Yangının, 76 yaşındaki Mustafa Uslu’ya ait evin mutfağında bulunan sobadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

ZEHİRLENME NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Evin mutfağındaki yangın kısa bir süre içinde büyüdü. Evde yalnız yaşayan ve Parkinson hastası olduğu bilinen Uslu, çıkan duman nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü, jandarma ve sağlık ekipleri de bölgeye gönderildi. Yangının çıkış sebebine dair incelemeler sürerken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.