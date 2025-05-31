Giresun’un Piraziz’inde Yeni Proje Başlıyor

SEYİR TERASI PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Giresun’un Piraziz ilçesinde yeni bir seyir terası projesi uygulanmaya başlayacak. Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, bu projeyle oluşturulacak yaşam alanının ilçeye büyük değer katacağını ifade ediyor. Atıl halde bulunan alanı cazibe merkezi haline getireceklerini belirten Ayyıldız, “Vatandaşlarımızın dinlenip keyifle vakit geçirebileceği, denizi ve ilçemizin güzelliklerini seyredebileceği nezih bir ortam oluşturuyoruz. Projemiz, yap-işlet-devret modeliyle belediyemiz denetiminde çok yakında başlıyor. İlçemize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

YAŞAM ALANLARI GELİYOR

Planlanan seyir terası, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği bir alan olarak tasarlanıyor. Denizin ve ilçenin doğal güzelliklerinin izlenebileceği bu proje, mahalle sakinleri için yeni bir sosyal alan yaratma hedefi taşıyor. Başkan Ayyıldız’ın projeye olan inancı, Piraziz halkı için umudunu artırıyor.

PROJE YAKINDA BAŞLIYOR

Başkan Ayyıldız, projenin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu sayede isim vermeden, yerel yönetim tarafından projenin sürekli denetim altında tutulacağı ve kalitesinin sağlanacağı belirtiliyor. Projenin hızla ilerlemesi, ilçeye daha fazla ziyaretçi çekmeyi amaçlıyor.