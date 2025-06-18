Giresun’un Yağlıdere İlçesinde Kaza Oldu

Trafik Kazası Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun’un Yağlıdere ilçesindeki bir trafik kazası sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Akköy köyünde, 72 yaşındaki Mehmet Çağlar’ın kullandığı 34 FNT 19 plakalı otomobil köy yolunda kontrolden çıkarak yol dışına savruldu.

Olay Yerinde Acelesi Olmayan Gelişmeler

Kazanın sonucunda, Çağlar olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yanında bulunan Bahattin Ç. hafif yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı ve jandarma olay yerinde incelemelere başladı.

Köy Yollarında Dikkatli Olma Uyarısı

Yetkililer, özellikle köy yollarında bulunan sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği hususunda uyarılarda bulundu. Bu tür kazaların önlenmesi için dikkat ve tedbirin önemi vurgulandı.