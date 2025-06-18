Haberler

Giresun’un Yağlıdere İlçesinde Kaza Oldu

Trafik Kazası Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun’un Yağlıdere ilçesindeki bir trafik kazası sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Akköy köyünde, 72 yaşındaki Mehmet Çağlar’ın kullandığı 34 FNT 19 plakalı otomobil köy yolunda kontrolden çıkarak yol dışına savruldu.

Olay Yerinde Acelesi Olmayan Gelişmeler

Kazanın sonucunda, Çağlar olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yanında bulunan Bahattin Ç. hafif yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı ve jandarma olay yerinde incelemelere başladı.

Köy Yollarında Dikkatli Olma Uyarısı

Yetkililer, özellikle köy yollarında bulunan sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği hususunda uyarılarda bulundu. Bu tür kazaların önlenmesi için dikkat ve tedbirin önemi vurgulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bugün Deprem Oldu Mu? Kontrol Edin

18 Haziran 2025'te meydana gelen depremler hakkında veriler yayımlandı. Ülkede çeşitli büyüklükteki depremler, halkta endişe yaratmaya devam ediyor.
Haberler

Fed’in Faiz Kararı Açıklandı, Bitcoin Etkilendi

ABD Merkez Bankası, faiz oranlarını sabit tutmaya devam etti. Bu esnada Bitcoin 104 bin dolara ulaştı ve Trump, Fed Başkanı Powell'ı eleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.