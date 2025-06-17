Giresun, UNESCO ıslık dilini koruyacak

GİRESUN, ISLIK DİLİ KORUMA ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Giresun, UNESCO’nun Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ıslık dilini koruma ve yaşatma amacıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirecek. “Islık Dili Koruma Eylem Planı Revizyonu Çalıştayı”, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü öncülüğünde 19 Haziran 2025’te Giresun’da düzenlenecek.

İLETİŞİMİN TEMELİ ISLIK DİLİ

Doğu Karadeniz’in zorlu coğrafyasında ortaya çıkan ıslık dili, parmak, dil, diş, dudak ve yanakların kullanımıyla iletişim sağlıyor. Giresun, Ordu ve Gümüşhane’de yaklaşık 10 bin kişi ıslık dilini konuşuyor veya anlayabiliyor. Çalıştayda, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasının Korunması Sözleşmesi çerçevesinde ıslık dilinin korunmasına yönelik eylem planı değerlendirilecek ve yaşatılması için yeni öneriler üzerinde durulacak.

ULUSLARARASI KATILIMLA ZENGİNLEŞECEK

Çalıştay, uluslararası bir boyut kazanarak İspanya’dan Kanarya Adaları’nda kullanılan “La Gomera Adası Islık Dili (Silbo Gomero)” uygulayıcılarını ağırlayacak. UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’nde yer alan Silbo Gomero’nun miras taşıyıcıları, 17-19 Haziran 2025 tarihleri arasında Giresun’da bulunacak. Silbo Gomero Derneği’nden iki temsilci, Giresun’un Kuşköy’ünde Türk miras taşıyıcılarıyla bir araya gelecek.

KÜLTÜREL SEREMONİ GERÇEKLEŞECEK

Karadeniz’in engebeli arazisinde, iki karşı tepeden ıslık diliyle iletişim kurularak kültürel bir seremoni gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, hem yerel halkın hem de uluslararası katılımcıların dikkatini çeken ıslık dilinin önemini vurgulamak için önemli bir fırsat sunuyor.