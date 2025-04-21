Giresun Üniversitesi, DOKKAF’25’i Başlattı

DOĞU KARADENİZ KARIYER FUARI BAŞLADI

Giresun Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı” (DOKKAF’25) başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonunda yürütülen “Yetenek Her Yerde” temalı Bölgesel Kariyer Fuarları çerçevesinde düzenlenen etkinlik, Güre yerleşkesinde kapılarını açtı.

KARİYER FIRSATLARI VE TOPLUMSAL SORUMLULUK VURGUSU

Fuarın açılışında konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, bölgesel kalkınma ve gençlerinin geleceği açısından son derece önemli bir etkinlik olduğunu belirtti. Gençlerin geleceğine yatırım yapmanın yalnızca eğitimle değil, aynı zamanda iş dünyasıyla buluşturulmalarıyla mümkün olabileceğine dikkat çekti. Kariyer fırsatlarının yanı sıra sektör profesyonelleriyle tanışmanın büyük bir fırsat sunduğunu aktaran Serdengeçti, “İş dünyası sadece başarıyı değil, aynı zamanda toplumsal sorumlulukları da gözeterek daha güçlü bir toplum inşa etmek için bizlere ihtiyaç duymaktadır. İşte bu noktada, siz değerli gençlerimizin katkıları, bölgenin ve ülkemizin gelişimi için çok önemli olacaktır.” şeklinde konuştu. Gençlere destek olmayı sürdüreceklerini ifade eden Serdengeçti, “Onlara rehberlik etmeye, en iyi geleceği sunabilmek adına her türlü desteği sağlamaya kararlıyız. Hep birlikte daha aydınlık bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyeceğimize olan inancımız tamdır.” dedi.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ’NDEN DESTEK VE TEŞEKKÜR

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ise fuarın gençlerin kariyer yolculuklarında desteklemeyi amaçladığını söyleyerek, “Fuarda 6 bölge üniversitesi paydaşımızdır. Paydaş üniversitemize ve rektörlerimize verdikleri katkı için çok teşekkür ediyorum.” diye belirtti. Fuar açılışının ardından organizasyona katkı sağlayan kuruluşlara plaket verildi. Açılışa, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür ile CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de katıldı.