Giresun Üniversitesi, FAE’ye Destek Verecek

YAPAY ZEKÂ VE İSTATİSTİK DESTEKİ

Giresun Üniversitesi, Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) tarafından sürdürülen veya yeni başlayacak projelere istatistik bilimi ve yapay zeka desteği sunacak. Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Eğrioğlu, FAE ile gerçekleştirdikleri işbirliğine yüksek önem atfettiklerini belirtti. Eğrioğlu, FAE’nin fındık alanında önemli projeleri olduğunu ifade ederek, “Veri anlamında birikimleri bulunuyor. Sürekli araştırma ve proje yaptıkları için istatistik danışmanlığına ihtiyaç duyuyorlar. Aynı zamanda son yıllarda yapay zeka popüler olduğu için yapay zeka anlamında da danışmanlığa ihtiyaç duyuyorlar.” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞ İŞBİRLİKLERİ VE GELECEK PLANLARI

Eğrioğlu, geçmişte FAE ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Bunu bir fırsat bilerek biz de araştırma ve işbirliği yapmak için çalışma içerisine girdik. FAE’ye bir ziyaret yaptık. FAE’nin yapacağı projelerde hem istatistik hem de yapay zeka alanında destek vereceğiz.” Eğrioğlu, öğretim üyelerinin gerçek hayat problemlerine dâhil olmasının önemli olduğunu vurguladı. “Gerçek hayat verileriyle uğraşıp, kendi teorik araştırmalarını uygulamalı hale çevirme fırsatı olsun.” ifadesini kullandı. Çalışmaların Giresun iline ve ülkeye faydalı olması hedef edilmekte.

YENİ PROJE FIRSATLARI

Eğrioğlu, FAE’ye önemli katkılar sağlamayı sürdüreceklerini açıkladı. “FAE’nin kendi yürüttüğü projelerde farklı istatistik ve yapay zeka yöntemlerine ihtiyaç duyuluyor. Proje proje bize geldiklerinde destek sağlayacağız.” dedi. Ayrıca toplantılar düzenleyerek ortak noktalar bulmayı ve yeni projeler geliştirmeyi planladıklarını belirtti. Eğrioğlu, FAE’den görüntü işleme teknolojisinin kullanımına yönelik de talep aldıklarını vurguladı. Ortaklığın yıllar boyunca devam edeceğini ve FAE’nin proje kalitesinin artacağını ifade eden Eğrioğlu, “Giresun Üniversitesi öğretim üyelerinin sunacağı projelerle FAE ortak yapılarak daha verimli ve güzel projeler ortaya çıkarılacak.” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Eğrioğlu, gelecekte kurum yöneticileriyle tekrar bir araya gelerek istişarelerde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.