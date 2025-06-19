Giresun Üniversitesi Hastanesi Asistanlarından Başarı

BAŞHEKİM PROF. DR. ATİLLA ÇITLAK, ASİSTANLARDAN BAŞARI HABERİ VERDİ

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekimi Prof. Dr. Atilla Çıtlak, hastanede görevli 4 asistan hekimin Avrupa ortopedi sınavında başarılı olduğunu duyurdu. Çıtlak, yaptığı yazılı açıklamada, hastanenin ortopedi kliniğinde bir profesör, bir doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 3 uzman ve 10 asistan hekimin bulunduğunu ifade etti.

EĞİTİMİ TAMAMLAYAN ASİSTANLAR ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ

Eğitim süreçlerini tamamlayan 4 asistan hekimin Avrupa Ortopedi Board Sınavı’nda elde ettikleri başarıyı vurgulayan Çıtlak, “Yalnızca Giresun için değil, ülkemizdeki tüm klinikler arasında da büyük ölçekli bir başarı.” dedi. Bu başarı, hastanenin eğitim kalitesine ve asistanların yetkinliğine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.