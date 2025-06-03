Giresun Vali’si Ziyaretlerde Bulundu

GİRESUN VALİSİ’NDEN BULANCAK’A ZİYARET

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Bulancak ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu. Protokol üyeleri ve muhtarlarla birlikte Öğretmenevi’nde düzenlenen bir programda bir araya gelen Serdengeçti, köy ve mahallelerdeki kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla görüş alışverişinde bulundu.

KADIN GİRİŞİMİ KOOPERATİFİ ZİYARETİ

Vali Serdengeçti, Bulancak Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi’ne bağlı Bulancak Kiraz Çiçeği Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret ederek, kadınların ürettiği el emeği ürünleri inceledi. Bu ziyaret, kadınların ekonomik katılımını destekleme hedefini vurguluyor.

KAMU BİNALARI İNCELEMESİ

Serdengeçti, ilçedeki kamu binalarında da incelemeler yaparak, buralardaki yetkililerden bilgi aldı. Bu ziyaretlerde kendisine Kaymakam Ünal Koç ve Belediye Başkanı Necmi Sıbıç da eşlik etti.