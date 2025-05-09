Giresun Valisi Açıklama Yaptı: “Fail Gözaltında.”

OLAYIN FAİLİ GÖZALTINDA

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde yaşanan olayda bir kişinin hayatını kaybetmesi, bir kişinin de ağır yaralanması ile sonuçlanan durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali, olayın zanlısı A.T.’nin yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

YARALILARDAN BİRİ RAHMETLİ OLDU

Açıklamalarında, “Bugün 09.35 sıralarında Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde 696 Sayılı KHK’ya göre kadrolu işçi olan 1972 doğumlu şüpheli A.T., iki bayan personele saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı neticesinde bir kişi maalesef rahmetli oldu, diğer personelin tedavisi ise devam ediyor. Bu menfur saldırıyı nefretle kınıyorum. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

SORUŞTURMALARA BAŞLANDI

Vali Serdengeçti, saldırının faali ile ilgili olarak “696 Sayılı KHK kapsamında kadrolu olarak gözüküyorlar. Geçici hükümlü kadrosuna geçilip geçilmediği konusunda tetkik edilecek. Bu durum, bizim kanunlarımız ile ilişkili. Bu personel, 5 yıldır Milli Eğitim camiamızda çalışıyor ve son ana kadar bir sıkıntı yoktu. Hatta ücretsiz izindeydi. Saldırının neden kaynaklandığına dair adli soruşturma başlatıldı. Ayrıca idari soruşturma da başlatılmıştır. Fail gözaltında ve öğrenciler açısından bir sıkıntı mevcut değil” ifadelerini kullandı.

OKUL TATİL EDİLDİ

Vali, okulun bugün olay sonrası tatil edildiğini ve eğitim öğretime uygun bir zamanda yeniden başlanacağını da sözlerine ekledi.