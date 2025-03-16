Giresunspor, Beyoğlu Yeni Çarşı’ya Yenildi

MAÇIN SONUCU VE HAKEMLER

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 27. haftasında Giresunspor, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-2 kaybetti. Bu karşılaşmanın hakemleri ise Berkay Erdemir, Hasan Hüseyin Yazıcılar ve Erkan Akbak oldu.

GİRESUNSPOR’UN KADROSU

Giresunspor’un sahaya sürdüğü kadroda şu oyuncular yer aldı: Göktan, Ahmet Lütfi, Ertuğrul (Gökmen dk. 86), Arda Cebeci (Furkan Arda dk. 71), Ali Emirhan, Arda Kılıç (Miraç dk. 46), Muhammet, Barış (Emre dk. 46), Mehmet, Emirhan (Fatih dk. 76) ve Furkan.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI’NIN KADROSU

Beyoğlu Yeni Çarşı’nın kadrosunda ise Beytullah Buğra, Batuhan, Fatih, Göktan, Batuhan (Bilal dk. 59), Taha, Mutlu (Mustafa dk. 90), Adem, Murat Arda (Bora dk. 59), Bahattin Berke (Muhammet Arda dk. 72) ve Kubilay (Miraç Yağız dk. 59) bulunuyordu.

GOLLER VE DİĞER ÖNEMLİ ANLAR

Karşılaşmada goller şu şekilde gerçekleşti: Göktan Işılak (dk. 11), Bahattin Berke Demircan (dk. 36, 48) ve Fatih Bektaş (dk. 66 pen.) Beyoğlu Yeni Çarşı adına, Giresunspor’dan ise Muhammet Turhan (dk. 45+3) ve Furkan Kütük (dk. 61 pen.) fileleri havalandırdı. Ayrıca, Beyoğlu Yeni Çarşı’dan Bilal Budak, dk. 72’de kırmızı kart gördü. Sarı kartlar ise Batuhan Yılmaz ve Bilal Budak (Beyoğlu Yeni Çarşı), Ali Emirhan Akçay (Giresunspor) tarafından alındı.