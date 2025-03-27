Giresunspor’da Teknik Direktör Değişikliği Yapıldı

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Giresunspor, teknik direktör değişikliği yapıyor. Küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen ekip, Adil Tozlu ile yollarını ayırarak, onun yerine altyapı antrenörü Selahattin Ceylan’ı göreve getiriyor. Adil Tozlu, Giresunspor’la toplamda 15 maça çıkarken, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti.

YENİ HOCANIN PERFORMANSI

Giresunspor, yeni teknik direktörü Selahattin Ceylan yönetiminde sezon sonuna kadar toplamda 6 maç daha oynayacak. Bu süreçte, Ceylan’ın takıma nasıl bir katkı sağlayacağı merak ediliyor.