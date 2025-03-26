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Giresunspor Evinde Yeni Mersin’e 4-0 Mağlup Oldu

MAÇ DETAYLARI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 29. haftasında Giresunspor, Yeni Mersin İdmanyurdu’nu ağırladı. Mücadele, Yeni Mersin İdmanyurdu’nun 4-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Karşılaşma Çotanak Stadyumu’nda gerçekleşti. Maçın hakemliğini Yakup Özhan, İsmail Semih İleri ve Mustafa Soner Yüce üstlendi.

TAKIM KADROLARI

Giresunspor, Göktan, Ahmet Lütfi, Ertuğrul (Furkan Arda dk. 80), Şenel Hami (Gökmen dk. 86), Ali Emirhan, Muhammet, Barış, Alperen (Emirhan dk. 46), Emre (Arda Kılıç dk. 69), Mehmet ve Furkan (Arda Cebeci dk. 86) ile sahadaydı. Yedek kulübesinde ise Ahmet Taha, Ömer Asaf, Fatih ve Ahmet yer aldı. Teknik direktörlüğünü Adil Tozlu yaptı.

Yeni Mersin İdmanyurdu ise Mücahit, Ender, Furkan (Uğur dk. 69), Muhammet Ali (Serkan dk. 86), Oğuzhan (Zeynullah dk. 86), Ümit Yasin, Alper, Cuma (Mustafa dk. 31), Atakan, Özgür ve Umut (Muhammet dk. 69) ile sahada yer aldı. Yedek oyuncuları Kurtuluş, Birol, İsa, Berat Can ve Gökcan’dan oluştu. Teknik direktörlük görevini ise Ahmet Cingöz üstlendi.

GOLLER VE SARIE KARTLAR

Maçın gollerini Yeni Mersin İdmanyurdu’ndan Furkan Güneş (dk. 1), Cuma Menize (dk. 10) ve Uğur Can (dk. 81 ve 90+1) kaydetti. Giresunspor’dan Arda Kılıç ve Yeni Mersin İdmanyurdu’ndan Alper Uludağ maçta sarı kart gören isimler oldu.

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