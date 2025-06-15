Giresunspor Genel Kurul Yapacak

GENEL KURUL KARARI ALINDI

Süper Lig’e yükseldikten sonra üst üste 3 sezon ligden düşen Giresunspor, gelecek sezondan itibaren 3. Lig’de mücadele edecek. Kulüp, bu doğrultuda genel kurul yapma kararı aldı. Başkan Emin Eltuğral, 28 Haziran’da Çotanak Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı öncesinde bazı açıklamalar yaptı. Eltuğral, olağan genel kurul sürecinin tüzüğe uygun şekilde belirlendiğini vurgulayarak, son 3 yıllık düşüşün nedenlerinin transfer tahtasının kapalı olması ve borçların zamanında ödenememesi olduğunu ifade etti.

ALACAKLI OYUNCULARLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Eleştirileri dikkate almadıklarını belirten Başkan Eltuğral, alacaklı oyuncularla görüşmelere devam ettiklerini ve yalnızca kur farkından kaynaklanan borcun 100 milyon TL’yi aştığını açıkladı. Özellikle euro borçlarının kapatılmasının en önemli hedefleri olduğunu vurguladı. Eltuğral, siyaset ve iş dünyasından destek aldıklarını dile getirirken, mevcut kadroyla ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi. Sözleşmesi sona eren oyuncularla ihtiyaç duyulursa yeniden anlaşabileceklerini belirtti.

DAVA SÜRECİ CİDDİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Puan silme ve hazirun listesiyle ilgili yapılan iddiaları yalanlayan Başkan Eltuğral, dava sürecinin ciddi şekilde devam ettiğini ifade ederek, “Bu işi yarım bırakmamak için mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Giresunspor, mevcut durumu iyileştirmek ve geleceğe daha umutla bakmak için kararlılık gösteriyor.